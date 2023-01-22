Военный аналитик Перенджиев: Россия должна уничтожать западную технику, чтобы она больше не пользовалась спросом

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22 января 2023, 06:10 Источник: Народные Новости

MOD Russia / globallookpress.com

Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, во время беседы с изданием «Народные Новости» рассказал о том, что российская армия должна уничтожать западную технику на Украине, чтобы она перестала пользоваться спросом и быть привлекательной.

«Американское оружие не будет пользоваться спросом, если оно будет гореть. А русское будет пользоваться спросом, так как будет побеждать», - отметил эксперт.

Как считает Перенджиев, если российская военная техника будет доминировать на поле боя над западной, то она станет интересна на мировом рынке вооружений. Более того, ее превосходство над европейской и американской техникой станет моральным ударом для Украины и стран Запада.