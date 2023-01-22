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22 января 2023, 05:39 Источник: Народные Новости

Уильям Бернс / Al Drago - Pool via CNP / globallookpress.com

Редакция издания «Народные Новости» по причине визита в конце прошлой недели главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев выяснила, что говорят об этом в иностранных СМИ.

Согласно предоставленной информации, автор издания Strategic Culture Финиан Каннингем считает, что во время тайной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским директор ЦРУ угрожал ему. Он также отметил, что федеральное агентство «годами преуспевало в устранении американских марионеток», если те больше не приносили пользы.

В то же время журналисты газеты The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники в администрации президента США Джо Байдена, написали, что Бернс и Зеленский обсудили вопросы возникновения возможных сложностей предоставления материальной поддержки Украине из-за потери демократами большинства в палате представителей.