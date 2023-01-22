Депутат Колунов: США должны «каждому третьему жителю планеты»

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22 января 2023, 05:05 Источник: Народные Новости

Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки испытывают серьезные проблемы с платежеспособностью, а доверие к доллару подорвано окончательно и валюта постепенно превращается в «токсичную». Об этом во время беседы с изданием «Народные Новости» рассказал депутат Государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия» Сергей Колунов.

Согласно словам парламентария, именно по причине упадка доверия к доллару на экономическом форуме в Давосе обсуждали криптовалюты, но и здесь США не повезло, потому что из-за череды банкротств нескольких цифровых бирж американскому рынку криптовалют больше не доверяют.

Клоунов также добавил, что размер заимствований Соединенных Штатов составляет 31,5 триллиона долларов, таким образом страна должна каждому третьему жителю планеты.