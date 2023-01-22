Политолог Светов: Киев обязательно попытается использовать западное оружие для нападения на Крым

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22 января 2023, 02:26 Источник: Вечерняя Москва

Подрыв Крымского моста / vk.com/myfeo_ru / globallookpress.com

Поставляемое западными странами вооружение украинские власти обязательно попытаются использовать с целью нападения на Крымский полуостров. Об этом во время беседы с интернет-газетой «Вечерняя Москва» рассказал политолог Юрий Светов.

Согласно словам специалиста, к любым угрозам со стороны Киева и Вашингтона стоит относится серьезно после того, как был подорван Крымский мост. Тем более, как добавил эксперт, в США заявили, что не собираются вводить ограничение для Киева на использование поставляемого оружия, а полуостров они считают территорией, принадлежащей украинской стороне.

Светов также выразил уверенность в том, что после получения тяжелого западного вооружения Украина не упустит возможность и воспользуется им для нанесения ударов по Крыму.