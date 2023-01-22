Политолог Кошкин: разговоры о нападении на Крым являются частью информационного давления Запада на Россию

Аргументы Недели → Политика 13+

22 января 2023, 02:06 Источник: Вечерняя Москва

Крым / HoroshilovAleksandr / commons.wikimedia.org

Западные страны наращивают информационное давление на Россию в связи с успехами военных страны на линии боевого соприкосновения, а разговоры о нападении на Крымский полуостров являются частью развернувшейся информационной кампании. Об этом во время беседы с интернет-газетой «Вечерняя Москва» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Согласно словам специалиста, из-за стабилизации ситуации на линии фронта риторика западных лидеров заметно изменилась, стала более агрессивной и жестокой. Эксперт напомнил о словах главы Пентагона Ллойда Остина, который во время своего выступления заявил, что в настоящее время наступает решительный момент конфликта на Украине.

Кошкин также добавил, что у ВСУ недостаточно собственных ресурсов для физического наступления, поэтому вместо него Западом начато информационное давление, под удар которого попал Крым.