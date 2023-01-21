Политолог Марков: США убеждены, что Россия не станет использовать ядерное оружие

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21 января 2023, 23:46 Источник: Вечерняя Москва

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов Америки убеждены в том, что российская сторона не станет использовать ядерное оружие в рамках проводимой специальной военной операции на территории Украины. Об этом во время беседы с интернет-газетой «Вечерняя Москва» рассказал политолог Сергей Марков.

Согласно словам специалиста, в Вашингтоне предполагают, что в настоящее время российские власти находятся в «невротическом состоянии» по причине затянувшегося конфликта, поэтому со стороны России не последовало реакции на наращивание поставок вооружения Украине.

Марков также отметил, что США придерживаются стратегии «лягушка в кипятке»: они наращивают дальнобойность поставляемых ракетных систем на Украину и следят за реакцией на это со стороны России.