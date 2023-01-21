Политолог Живов: пока украинская армия испытывает трудности вопрос с освобождением территорий Донбасса нужно решать «кардинально»

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21 января 2023, 22:50 Источник: Радио 1

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

В настоящее время Вооруженные силы Украины испытывают серьезные проблемы с количеством артиллерии и личным составом, поэтому, пока Киеву не пришло новое вооружение от западных стран, вопрос с освобождением населенных пунктов Донбасса нужно решать «кардинально». Об этом во время беседы с изданием «Радио 1» рассказал автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов.

Согласно словам специалиста, временные трудности украинской стороны на поле боя необходимо использовать для освобождения городов Донбасского региона, которые находятся под контролем Киева.

Живов также добавил, что российскими военными зачищаются шахты Соледара от бойцов ВСУ, а украинскую артиллерию уже удалось отогнать от города.