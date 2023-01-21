Европарламентарий от Греции Мария Спираки обращает внимание ЕК на дефицит лекарственных препаратов в Европе

Аргументы Недели → Политика 13+

21 января 2023, 16:53 Источник: RT

Греческий политик, член Европейского парламента Мария Спираки заявила о нехватке лекарственных препаратов в странах Евросоюза. Об этом пишет RT со ссылкой на обращение политика к Европейской комиссии.



Мария Спираки высказывает мнение, что нехватка лекарств в Европе вызвана «перебоями в производстве и поставках необходимого сырья из Китая и Индии или их снижением».

Политик считает, что такой дефицит можно компенсировать повышением цен на дешёвые препараты «при условии, что основное бремя такой меры не ляжет на пациентов».

Европарламентарий обращает внимание Еврокомиссии на срочные меры, которые необходимо принять для решения этой проблемы, о финансировании увеличения производства медицинских препаратов в Европе особенно сейчас, когда в регион пришла новая волна гриппа и пациенты ощущают на себе влияние растущего дефицита лекарств.





