ЕС готовит десятый пакет антироссийских санкций к годовщине начала спецоперации

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21 января 2023, 15:19 Источник: Reuters

Здание Европарламента в Брюсселе, Heinz-Dieter Falkenstein/globallook.com

Новый, десятый, пакет санкций в отношении России Евросоюз может принять к годовщине начала спецоперации, 24 февраля. Об этом пишет в субботу агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

По информации собеседников агентства, конкретики по составу пакета пока нет, поскольку Евросоюз уже разорвал почти все связи с РФ и вариантов для новых рестрикций остается не так много. К тому же для одобрения санкций требуется согласие всех 27 стран союза, а этого добиваться с каждым новым пакетом все труднее. Поэтому, как полагают источники Рейтер, ЕС прибегнет к самому очевидному варианту — расширению санкционного списка лиц, так или иначе причастных к СВО.

Девятый пакет санкций против России был введен в декабре. В «черные списки» Евросоюза тогда попали музыкант Григорий Лепс, телеведущий Борис Корчевников, а также дочери главы Чечни Рамзана Кадырова.