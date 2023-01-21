У 80-летнего Байдена опять упал рейтинг

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21 января 2023, 14:13 Источник: Коммерсантъ

Фото: Chris Kleponis /globallook.com

Рейтинг президента США Джо Байдена стал падать на фоне скандала с секретной документацией, которую, по мнению следователей, глава государства хранил неподобающим образом. Согласно опросу, проведенному Reuters / Ipsos, сегодня лишь 40% американцев одобряют деятельность президента, что на 4 пункта ниже, чем две недели назад.

Напомним, что папка с секретной информацией была обнаружена при обыске в одном из гаражей Байдена. При этом президент США заявил о своей уверенности в том, что документы находились в сохранности, поскольку были заперты рядом с его автомобилем.

«Мой Сorvette стоит в запертом гараже. Он не то чтобы стоял на улице», - подчеркнул Байден.

Он также выразил уверенность, что расследование, которое проводит специально назначенный спецпрокурор, завершится в его пользу. При этом спецпрокурором является бывший высокопоставленный чиновник Минюста при администрации экс-президента США Дональда Трампа. Напомним, когда в центре похожего скандала оказался Дональд Трамп, его адвокатам запретили присутствовать при обыске. Тем временем республиканцы в нижней палате Конгресса США намерены расширить количество расследований в отношении действующего президента.

Несмотря на эти события, по информации источников агентства Reuters, 80-летний Джо Байден решил баллотироваться на второй срок. Если скандал всё же заставит американского президента отказаться от своих амбиций, то вместо него кандидатом может стать Камала Харрис, занимающая сейчас пост вице-президента. По словам политолога Джона Вароли, в политических кругах Вашингтона сейчас ходят разговоры о возвращении экс-главы Госдепартамента и бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон или приходе к власти бывшей первой леди Мишель Обамы.



