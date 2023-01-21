Депутат Госдумы Затулин: переговоры с Украиной возможны, но не сейчас

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21 января 2023, 12:24 Источник: Говорит Москва

Депутат ГД К. Затулин, фото: Viktor Chernov/globallookpress.com

Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что переговоры России с Украиной возможны, но не сейчас.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» парламентарий объяснил, что условие Киева о возвращении Украине республик Донбасса и Крыма для нашей страны неприемлемо.

Затулин отметил, Украина вместе с Западом везде и всюду провозглашают лозунги: надо вернуть Украине всё, что ей когда-либо принадлежало, в том числе Крым, — это основа для каких-то переговоров.

«Россия должна проиграть — это как условие вообще любых переговоров, как основание для любых переговоров. Мы не хотим проигрывать. Естественно, не хотим таких переговоров, в условиях которых является проигрыш, и не будем их вести», - подчеркнул политик.