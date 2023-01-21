Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что напряженность в отношениях с Китаем ослабла, но есть тревога из-за Тайваня

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21 января 2023, 10:38 Источник: Коммерсантъ

Госсекретарь Энтони Блинкен, фото: Leon Kuegeler/globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Чикагском университете заявил, что напряженность в отношениях с Китаем ослабла, но глава американского внешнеполитического ведомства отметил обеспокоенность по поводу намерений КНР в отношении Тайваня.

Отвечая на вопрос, снизился ли накал отношений между Соединенными Штатами и Китаем, Блинкен объяснил: "Думаю, да, потому что, опять же, когда вы обсуждаете и вовлекаетесь, это имеет тенденцию иметь такой эффект". Текст выступления госсекретаря опубликован на сайте Госдепа.

Как указал Блинкен, Китай решил, что его больше не устраивает статус-кво в отношении Тайваня, преобладавший в течение десятилетий.

По его словам, власти КНР объясняют, что это суверенный вопрос, а ответ США заключается в том, что он представляет интерес для Соединенных Штатов и стран по всему миру, поскольку Тайвань доминирует в области полупроводников, и это важно для мировой экономики.

Энтони Блинкен посетит Пекин 5-6 февраля. Это будет первая поездка госсекретаря в КНР с октября 2018 года. Решение о поездке было принято после того, как лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин провели в ноябре 2022 года переговоры на Бали на саммите G20, - напоминает "Коммерсантъ".