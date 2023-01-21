В США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска для подготовки к весеннему наступлению

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21 января 2023, 04:54 Источник: Свободная Пресса

UK Ministry of Defence / globallookpress.com

Неназванный высокопоставленный американский чиновник посоветовал властям Украины вывести войска из Артемовска для присоединения их к программам обучения под руководством Соединенных Штатов Америки в целях формирования более сложных вооруженных сил. Об этом сообщает издание «Свободная Пресса» со ссылкой на информационное агентство AFP.

Как уточняется, бои в Артемовске отвлекают Вооруженные силы Украины от подготовки к возможному наступлению весной, поэтому американец рекомендует Киеву вывести из города свои войска.

Также отмечается, что в распоряжении российской стороны находится больше артиллерии и военных, поэтому чем дольше будут продолжаться военные столкновения, тем хуже для Украины.