Политолог Евсеев: США давно запустили третью мировую войну под названием «геофилософия»

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21 января 2023, 02:23 Источник: URA.RU

Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки уже давно начали третью мировую войну, которая называется «геофилософия». Об этом во время беседы с изданием URA.RU рассказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев.

Согласно словам специалиста, американцы в рамках понятия «геофилософия» объединили порядка 20 дисциплин, среди которых находятся социология, политология, психология история. Таким образом, по мнению профессора, США способны манипулировать сознанием общества.

Как отметил Евсеев, в Соединенных Штатах очень далеко продвинулись в сфере психологии, поэтому больше не нужны никакие экономические и военные конфликты для того, чтобы население вместе с правящим классом «открыли ворота».