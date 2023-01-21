Полковник Баранец: Украина идет на отчаянные решения и бросает на передовую гражданских

Аргументы Недели → Политика 13+

21 января 2023, 01:15 Источник: Общественная служба новостей

Christophe Gateau / globallookpress.com

Киевские власти идут на отчаянные поступки в преддверии «решающей стадии» специальной военной операции бросая на передовые позиции гражданские лица. Об этом во время беседы с Общественной службой новостей рассказал полковник в отставке, аналитик и военный обозреватель Виктор Баранец.

Согласно словам специалиста, украинская сторона дошла до того, что стала использовать в качестве бойцов на передовой абсолютно необученных военному делу гражданских, а также непрофессиональных бойцов территориальной обороны.

Баранец добавил, что брошенных на позиции украинской армии «слесарей, колхозников, врачей, гинекологов, студентов, водителей и продавцов» успешно перемалывает российская армия.