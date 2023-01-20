Андрей Клишас: никаких правовых оснований у Запада нет для конфискации собственности и имущества россиян и российских резервов

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20 января 2023, 21:36

Сенатор Андрей Клишас, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что у Запада нет никаких правовых оснований для того, чтобы конфисковать собственность и имущество российских граждан или российские резервы, которые хранятся в долларовой юрисдикции, в европейских юрисдикциях.

На Западе обсуждают, как конфисковать замороженные российские активы для восстановления Украины. Евросоюз и США около года не решили, как юридически провести конфискацию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

"...пока никакой юридически значимой, какой-то более или менее удобоваримой юридической схемы, как можно это конфисковать и передать, не нашли ни США, ни европейцы", – сказал политик Андрей Клишас в эфире радио Sputnik. Сенатор подчеркнул, что заморозка российских активов, к которой прибегли западные страны, по сути своей также незаконна.