Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Политика 13+

Андрей Клишас: никаких правовых оснований у Запада нет для конфискации собственности и имущества россиян и российских резервов

, 21:36

Андрей Клишас: никаких правовых оснований у Запада нет для конфискации собственности и имущества россиян и российских резервов
Сенатор Андрей Клишас, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что у Запада нет никаких правовых оснований для того, чтобы конфисковать собственность и имущество российских граждан или российские резервы, которые хранятся в долларовой юрисдикции, в европейских юрисдикциях.

На Западе обсуждают, как конфисковать замороженные российские активы для восстановления Украины. Евросоюз и США около года не решили, как юридически провести конфискацию, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

"...пока никакой юридически значимой, какой-то более или менее удобоваримой юридической схемы, как можно это конфисковать и передать, не нашли ни США, ни европейцы", – сказал политик Андрей Клишас в эфире радио Sputnik. Сенатор подчеркнул, что заморозка российских активов, к которой прибегли западные страны, по сути своей также незаконна.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Происшествия

Общество

Сотрудники ООН доставили в район Соледара гуманитарную помощь

Сотрудники Организации Объединенных Наций прибыли в район в 12 километрах от Соледара с гуманитарной помощью. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакт рассказал в пятницу на брифинге, что сотрудники организации утром прибыли в находящийся под контролем Киева район около города Соледара с тремя гуманитарными конвоями, которые перевозили грузы для более чем 800 человек.