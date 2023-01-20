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Мария Захарова: заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине - это провокационное подстрекательство

, 20:26 Источник: МИД РФ

Мария Захарова: заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине - это провокационное подстрекательство
Mария Захарова, фото: МFA Russia/globallookpress.com

В Германии на американской военной базе в Рамштайне прошло восьмое заседание так называемой контактной группы по оборонному содействию Украине, на котором обсуждались поставки ВСУ систем ПВО и танков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине провокационным подстрекательством. По ее словам, они повышают ставки в конфликте.

В своем комментарии дипломат напомнила, что "США накануне сообщили о новом пакете вооружений для Киева на сумму в 2,5 миллиарда долларов", "госсекретарь США Энтони Блинкен предлагает обеспечить Украину "всем необходимым для достижения успеха на поле боя", "New York Times пишет, что в администрации президента США обдумывают вариант поставки Киеву дополнительных вооружений для удара по Крыму".

Захарова заметила, что "Запад все глубже погружается в конфликт на Украине".

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