Депутат Алексей Журавлев: переход на отечественную технику – вопрос национальной безопасности

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20 января 2023, 18:50

Российский политик Алексей Журавлев.

Александр Лукашенко, проявляющий большой интерес к разработкам в области искусственного интеллекта, велел убрать из своего кабинета технику Apple. А вместо – поставить белорусский Horizont. Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что переходить на собственное офисное оборудование – правильное решение. Но действовать нужно без резких шагов.

«Каким бы эксцентричным не выглядело решение Александра Лукашенко, это ведь и в самом деле вопрос национальной безопасности», - заявил Журавлев. Депутат напомнил, что в любое разработанное на Западе ПО или микросхему при желании могут вшить все что угодно – от датчиков слежения до программы на самоуничтожение.

При этом переходить на собственную технику, убежден Алексей Журавлев, необходимо постепенно. Сначала можно использовать, например, китайские модули, а затем заменить их отечественными аналогами.

«Существовали же в СССР в 1970-х персональные компьютеры «Эльбрус», созданные на загорском заводе «Звезда», которые, по мнению специалистов, не уступали западным образцам, но с распадом Советского Союза и все высокотехнологичные отрасли в стране были разрушены, не без участия того же Запада», - говорит депутат ГД.

Журавлев считает, что России нужен технологический суверенитет, как в советское время. Были же свои поезда, авто, самолеты. И у нашей страны есть для этого потенциал. По мнению парламентария, государство сегодня готово вкладываться в такие разработки. «Наконец на всех уровнях пришло понимание того, что нельзя во всех аспектах зависеть от Запада, тем более, когда он твердо намерен тебя уничтожить», - сказал политик.