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Аргументы Недели → Политика 13+

Эрдоган в разговоре с Зеленским заявил о готовности внести «весомый вклад» в установление мира между Киевом и Москвой

, 18:24 Источник: ТАСС

Эрдоган в разговоре с Зеленским заявил о готовности внести «весомый вклад» в установление мира между Киевом и Москвой
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/globallook.com

В пятницу состоялся телефонный разговор между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила канцелярия турецкого лидера, Эрдоган вновь выразил готовность стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта.

«Президент Эрдоган выразил свою готовность внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной», - говорится в коммюнике по итогам переговоров глав государств.

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказывал мнение, что конфликт завершится за столом переговоров, но в настоящее время для них нет предпосылок. 

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Общество

Сотрудники ООН доставили в район Соледара гуманитарную помощь

Сотрудники Организации Объединенных Наций прибыли в район в 12 километрах от Соледара с гуманитарной помощью. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хакт рассказал в пятницу на брифинге, что сотрудники организации утром прибыли в находящийся под контролем Киева район около города Соледара с тремя гуманитарными конвоями, которые перевозили грузы для более чем 800 человек.