Эрдоган в разговоре с Зеленским заявил о готовности внести «весомый вклад» в установление мира между Киевом и Москвой

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20 января 2023, 18:24 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/globallook.com

В пятницу состоялся телефонный разговор между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила канцелярия турецкого лидера, Эрдоган вновь выразил готовность стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта.

«Президент Эрдоган выразил свою готовность внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной», - говорится в коммюнике по итогам переговоров глав государств.

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказывал мнение, что конфликт завершится за столом переговоров, но в настоящее время для них нет предпосылок.