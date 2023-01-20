Политолог Шипилин: «Совещания на базе Рамштайн - имитация демократии»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 января 2023, 17:19 Антон Николаев,

Виды оружия, Elena Mayorova/Global Look Press

Павел Шипилин считает, что участником встречи на базе Рамштайн удастся договориться о поставках оружия Украине, несмотря на определенные сложности в ходе совещаний. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Европейцы проявляют удивительную строптивость, но мы понимаем, что это торг. У американцев хватает рычагов, чтобы добиться своей цели, и я предполагаю, что они ее добьются. Другое дело, что им хочется поиграть в демократию. На самом деле, нет сил у Европы противостоять США. Мы стали свидетелями спектакля, который разыгрывается на авиабазе Рамштайн. Не стоит к этому относиться серьезно. Это всего лишь дискуссии! Все будет поставлено, сомнений тут нет. Европа торгуется, пытается получить с этого дивиденды. Что-то, может быть, она получит, но мы должны понимать, что всерьез относиться к проявлениям европейской независимости не стоит. Мы должны понимать, что Европа находится в зависимости от США. Мы наблюдаем игру, не больше…»

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами на встрече контактной группы по Украине на немецкой авиабазе Рамштайн сообщил, что вопрос о поставках ВСУ танков Leopard обсуждается, но решение пока не принято.