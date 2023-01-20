Пушилин: страны Запада не осознают, что «украинский нацизм», который они поощряют против России, бумерангом вернется к ним самим

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20 января 2023, 16:55 Источник: Telegram

Денис Пушилин. Фото: Telegram/t.me/pushilindenis/

Западные страны, оказывающие поддержку, в том числе военную, Украине, не осознают, что «украинский нацизм» бумерангом вернется к ним самим. Так считает врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он напомнил, что в пятницу правительство Венгрии обратилось к Киеву с требованием прекратить травлю этнических венгров в Закарпатской области Украины.

«Западные страны не вполне осознают, что украинский нацизм, который они поощряют против России и всего русского, бумерангом вернется и к ним. Собственно, уже возвращается», - так прокомментировал это обращение Пушилин в своем телеграм-канале.

По его мнению, ситуация с этническими венграми — далеко не единственный пример проявления украинского национализма.

«Уверен, и румыны молчать не будут. Поляки уже не молчат», - написал он.