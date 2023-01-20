NDP: США могут передать Польше часть Украины в обмен на полное погашение задолженности Киева

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20 января 2023, 16:35 Источник: РИА Новости

США могут разделить Украину и передать Польше часть территории в обмен на согласие Варшавы взять на себя задолженность украинского правительства в размере $150 млрд. Об этом пишет обозреватель Ханна Крамер для польского издания Niezależny Dziennik Polityczny.



По мнению Ханны Крамер, Украина держится на плаву только благодаря американским кредитным траншам, «именно этот тонущий корабль наши американские друзья хотят навязать» Польше, чтобы тогда она, как новый владелец территорий, была вынуждена погасить кредиты, выданные США и странами Запада киевским властям.



