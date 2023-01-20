Политолог Олевич об интервью Дудя* с Кучерой: «Это интервью дискредитирует сторонников СВО»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 января 2023, 15:45 Антон Николаев,

Оскар Кучера, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Виктор Олевич, считает, что интервью с актером и телеведущим Оскаром Кучерой имело цель дискредитировать сторонников специальной военной операции на Украине. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «НТВ», передает издание «Аргументы недели».

«Кучера неоднократно признает свои ограниченные интеллектуальные способности. Он признает, что в политике не разбирается. Это средней руки актер, который не включен в политический процесс, не очень хорошо понимает и не претендует на понимание политических процессов. Это все равно, что взять интервью у бариста в Москве или в Питере. Я уверен, что это было сделано намеренно!»

«Если смотреть на то, о чем говорил Кучера, там есть один важный момент: он говорит, что не очень понимает причины происходящего, но, как патриот России, поддерживает саму страну. Его патриотизм достоин уважения! Когда Дудь* беседует с Кучерой, он возвращается к пространным ответам, которые давал ему Кучера. Он все время хочет поддеть собеседника и сбить с толку, показать, что его логика безалаберна. Это интервью намеренно готовилось, как дискредитирующее для тех, кто поддерживает СВО или власти в России. Сама акция Дудя* имела дискредитирующие намерения!»

Ранее актёр и телеведущий Оскар Кучера обвинил блогера Юрия Дудя* в том, что тот позвал его на интервью якобы поговорить о "Муз-ТВ", но разговор шёл более четырёх часов об Украине.

*- власти РФ считают Юрия Дудя иностранным агентом