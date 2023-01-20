Юрист Соловьёв заявил о необходимости мониторинга прокуратурой заявлений публичных людей, направленных против СВО

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20 января 2023, 15:28

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв считает, что органы прокуратуры должны мониторить заявления знаменитостей и публичных людей, высказанные против специальной военной операции (СВО).

С таким предложением Соловьёв обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, - передаёт RT.

Юрист указал, что в российском обществе «активизировался запрос на справедливость» в отношении деятелей культуры и публичных людей, которые открыто выступают против проводимой на Украине спецоперации.

Соловьёв подчеркнул, что конституционные права и провозглашённая свобода слова не отменяют ответственности за публичное оскорбление России, российских властей, вставших на защиту родины граждан.

Юрист отметил, что необходимо вести самостоятельный мониторинг, который вправе проводить надзорное ведомство.

Юрист считает, что по итогам мониторинга могут готовиться поручения о проведении доследственных проверок и оперативно-розыскных мероприятий, предложения о лишении допустивших оскорбительные антигосударственные выпады граждан почётных званий и наград, обращения руководству Минкультуры о недопущении госфинансирования проектов, инициаторами или участниками которых являются такие личности.

По мнению юриста, принятие таких мер будет способствовать устранению пробелов в правовом регулировании данной проблемы, укреплению авторитета прокуратуры РФ и оздоровлению российского общества в целом.

В театрах Москвы начались проверки после того, как из МХТ имени Чехова уволили выступавшего против СВО актера Дмитрия Назарова вместе с женой актрисой Ольгой Васильевой.