Bloomberg: Нидерланды готовы оплатить поставку для Украины немецких танков Leopard

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20 января 2023, 15:42 Источник: РИА Новости

Нидерланды выразили готовность оплатить отправку танков Leopard для Киева. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью агентству Bloomberg.



Министр говоря об этом отметила, что Нидерланды ранее оплатили отправку для Киева танков T-72 из Чехии, такой же подход может быть использован для поставки танков немецкого производства Leopard.



По словам Кайса Оллонгрен, Польша и Финляндия, имеющие немецкие танки Leopard, также объявили о своей готовности в составе коалиции отправить на Украину танки и теперь все ожидают «какова позиция Германии по этому вопросу».



Немецкое издание The Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои неназванные источники ранее сообщала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия может уступить давлению, оказываемому на нее в вопросе поставок и будет готова поставить Украине танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят Украине боевые танки.



В конфликте на Украине наступает «переломный момент». Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин перед началом встречи в Германии, трансляция его выступления велась на сайте министерства.



Ллойд Остин в выступлении заявил, что «сейчас не время замедляться», «поэтому мы не остановимся».



Ранее сообщалось, что в пятницу, 20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии пройдет очередная встреча министров обороны ведущих западных стран. Предполагалось, что на встрече будут рассматриваться вопросы о новом пакете военной помощи Киеву, в том числе, возможные поставки немецких танков Leopard.



