Элла Памфилова: Центризбирком уже готовится к началу избирательной кампании президента России

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20 января 2023, 15:06

Глава ЦИК Элла Памфилова, фото: CEC Russia/globallookpress.com

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова в пятницу, 20 января, заявила, что Центризбирком начал подготовку к избирательной кампании президента России.

Выборы президента РФ должны пройти весной 2024 года.

Элла Памфилова сообщила журналистам: «Конечно, мы готовимся... А как иначе?» Руководитель ЦИК указала, что в настоящее время проводится работа по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной, кадровой.

«Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях», — подчеркнула Памфилова.

На данный момент известно, что действующий глава российского государства Владимир Путин не объявлял свое решение по поводу участия в выборах.