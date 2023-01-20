Сенатор Цеков заявил, что с карты мира скорее исчезнут некоторые страны, чем Крым вернется в состав Украины

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20 января 2023, 14:55 Источник: РИА "Новости"

сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с журналистами в пятницу, 20 января, выразил уверенность в том, что возврат полуострова в состав Украины, в частности, с применением силы, не является реальным.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее сообщила, что США намерены поддерживать Украину, включая возможную операцию страны по "захвату Крыма".

Сергей Цеков заявил, что Вашингтону следует понимать, что скорее на политической карте мира не будет некоторых стран, чем полуостров вернется в состав Украины. Сенатор подчеркнул, что для крымчан должно быть очевидно, что никакие шаги Соединенных Штатов Америки, европейских стран или Украины не приведут к тому, что Крым выйдет из состава России. "Это абсолютно исключено", – заключил Цеков.