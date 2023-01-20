Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи на сумму более 400 миллионов евро

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20 января 2023, 10:57 Источник: РИА "Новости"

флаг Финляндии, Frank Hoermann/SVEN SIMON/globallookpress.com

В Министерстве обороны Финляндии утром в пятницу, 20 января, сообщили, что страна поставит Украине двенадцатый пакет военной помощи стоимостью более 400 миллионов евро. Его содержание пока не раскрывается.

Министр обороны Финляндии Микко Савола сегодня принимает участие во встрече представителей оборонных ведомств примерно пятидесяти государств мира, которая состоится на авиабазе "Рамштайн" в Германии. В рамках мероприятия будет обсуждаться военная помощь Киеву.

Предполагается, что главы МО Финляндии и Швеции подпишут заявление о своих намерениях поддерживать Украину.