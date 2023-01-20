Западные и киевские лидеры считают, что поставки нового вооружения и техники НАТО смогут помочь Вооруженным силам Украины. Но по мнению подполковника США Дэниела Дэвиса, которое было выражено в статье для 19FortyFive, оружие не изменит ход текучей ситуации.
Он считает, что понимание работы современный бронетехники умерит ожидание о скорой смене ситуации.
В реально мире в отличие от видеоигр, как отмечает Дэвис, нельзя сразу использовать полученное оружие.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, высказываясь на тему укркинского конфликта, заявил о том, что западные страны планируют сделать из Украины «анти-Россию». По его мнению, она должна привести к стратегическому поражению Москвы.