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20 января 2023, 10:46 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Западные и киевские лидеры считают, что поставки нового вооружения и техники НАТО смогут помочь Вооруженным силам Украины. Но по мнению подполковника США Дэниела Дэвиса, которое было выражено в статье для 19FortyFive, оружие не изменит ход текучей ситуации.

Он считает, что понимание работы современный бронетехники умерит ожидание о скорой смене ситуации.

В реально мире в отличие от видеоигр, как отмечает Дэвис, нельзя сразу использовать полученное оружие.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, высказываясь на тему укркинского конфликта, заявил о том, что западные страны планируют сделать из Украины «анти-Россию». По его мнению, она должна привести к стратегическому поражению Москвы.