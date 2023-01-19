Евгений Пригожин с удовольствием решил «подарить победу» в суде журналисту Алексею Венедиктову* из-за ЧВК «Вагнер»

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19 января 2023, 22:50

фото: pixabay.com

Предприниматель Евгений Пригожин решил "подарить победу" в суде журналисту, бывшему главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*.

Заявления главы "Группы Вагнера" опубликовано на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".

Пригожин объяснил: "Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК «Вагнер» не существует". Как он указал, "потому что та работа, которую выполняла ЧВК «Вагнер», не всегда могла быть публичной, и у частной военной компании как в России, так и за рубежом, всегда было много врагов и завистников", поскольку у успешных проектов всегда разных врагов и завистников хватает.

По словам Пригожина, теперь, когда режим молчания о ЧВК "Вагнер" свою задачу выполнил, он с удовольствием дарит победу в этом суде товарищу Венедиктову.

19 января защита Венедиктова* проинформировала, что Пресненский суд Москвы пересмотрит иск бизнесмена Пригожина к журналисту, назвавшему его "хозяином "Вагнера".

В сентябре 2022 года Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер".

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.