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Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов

, 21:13 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов
здание Минюста РФ, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Российское правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Постановление кабинета министров 19 января 2023 года опубликовано на портале правовой информации.

Контроль за иноагентами будет вести Министерство юстиции РФ во взаимодействии с другими органами власти.

Одним из нововведений стало разрешение Минюсту в качестве контроля иноагентов посещать их мероприятия. Согласно новому положению, плановые проверки в отношении иноагентов должны проводиться не чаще раза в год со сроком планирования до 1 ноября.

По результатам проверки Минюст может ходатайствовать в суде о запрете деятельности общественного объединения: работающего без юридического лица и о ликвидации юрлица, а самому иноагенту могут запретить деятельность в России.

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