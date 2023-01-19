Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов

Российское правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Постановление кабинета министров 19 января 2023 года опубликовано на портале правовой информации.
Контроль за иноагентами будет вести Министерство юстиции РФ во взаимодействии с другими органами власти.
Одним из нововведений стало разрешение Минюсту в качестве контроля иноагентов посещать их мероприятия. Согласно новому положению, плановые проверки в отношении иноагентов должны проводиться не чаще раза в год со сроком планирования до 1 ноября.
По результатам проверки Минюст может ходатайствовать в суде о запрете деятельности общественного объединения: работающего без юридического лица и о ликвидации юрлица, а самому иноагенту могут запретить деятельность в России.