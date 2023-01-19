Депутат Чепа: поляки негодуют, что их сограждане гибнут на Украине, в то время как украинцы «прекрасно себя чувствуют» в Польше

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными войсками Польши, генерала-полковника в запасе Вальдемара Скжипчака, который предложил отправить в зону боевых действий украинцев.
Чепа заявил, что в Польше нарастает негодование из-за того, что их граждане умирают на территории Украины, в то время как украинские беженцы «прекрасно себя чувствуют» в их стране.
Также депутат добавил: многие украинцы живут как раз за счёт польских налогоплательщиков, что тоже вызывает недовольство среди польского населения.