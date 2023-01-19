Депутат Чепа: поляки негодуют, что их сограждане гибнут на Украине, в то время как украинцы «прекрасно себя чувствуют» в Польше

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19 января 2023, 12:53 Источник: Известия

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными войсками Польши, генерала-полковника в запасе Вальдемара Скжипчака, который предложил отправить в зону боевых действий украинцев.

Чепа заявил, что в Польше нарастает негодование из-за того, что их граждане умирают на территории Украины, в то время как украинские беженцы «прекрасно себя чувствуют» в их стране.

Также депутат добавил: многие украинцы живут как раз за счёт польских налогоплательщиков, что тоже вызывает недовольство среди польского населения.