Спикер Кремля Песков: чем раньше Зеленский проявит готовность учитывать требования России, тем скорее все закончится

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19 января 2023, 12:44

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Чем раньше украинский лидер Владимир Зеленский проявит готовность учитывать требования Российской Федерации, тем скорее все закончится. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Чем раньше Зеленский проявит готовность учитывать требования России, тем скорее все закончится, заявил Песков», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля 2022 года осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, Владимир Зеленский отметил, что киевская сторона попытается «вернуть» Крымский полуостров в случае получения тяжелого вооружения от западных государств.