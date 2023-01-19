Белоруссия завершила процесс ратификации договора с РФ по косвенным налогам

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19 января 2023, 08:00 Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко и Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Соответствующий документ размещен на национальном правовом интернет-портале республики.

«Ратифицировать договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подписанный в Москве 3 октября 2022 года», - следует из текста закона.

Таким образом, Минск завершил ратификацию международного документа. Соответствующий шаг Россия предприняла еще в конце 2022 года.

Ранее Лукашенко выступил с предложением по увеличению финансирования программ Союзного государства с РФ.