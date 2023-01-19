Белоруссия завершила процесс ратификации договора с РФ по косвенным налогам

Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с РФ об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Соответствующий документ размещен на национальном правовом интернет-портале республики.
«Ратифицировать договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подписанный в Москве 3 октября 2022 года», - следует из текста закона.
Таким образом, Минск завершил ратификацию международного документа. Соответствующий шаг Россия предприняла еще в конце 2022 года.
Ранее Лукашенко выступил с предложением по увеличению финансирования программ Союзного государства с РФ.