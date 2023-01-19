Эксперт Киселев: главнокомандующий украинской армией Залужный является фаворитом США

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19 января 2023, 00:14 Источник: Подмосковье сегодня

Ukrainian Presidential Press Off / globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на данный момент считается фаворитом Соединенных Штатов Америки. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал член Экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Комментируя встречу Залужного, которого американская пресса называет «железным генералом», с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, специалист отметил, что за ней могут скрываться внутренние интриги «якобы единого Западного мира».

По мнению Киселева, украинский главнокомандующий является фаворитом Вашингтона, в то время как действующий президент Украины Владимир Зеленский — это проект Великобритании. Как считает эксперт, на этом фоне может возникнуть разлад в отношениях между двумя западными странами.