Лавров приехал в Минск с рабочим визитом

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18 января 2023, 20:17 Источник: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: Bulkin Sergey/globallook.com

Глава российского МИД Сергей Лавров 18 января прибыл с рабочим визитом в Минск, сообщает ТАСС.

Как указывает агентство, в программе визита — участие в совместной заседании коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии. Кроме того, Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником и встретится с президентом республики Александром Лукашенко.

В последний раз Лавров посещал Минск 19-20 декабря прошлого года в рамках расширенных переговоров глав государств с участием членов правительств.