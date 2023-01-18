Лавров приехал в Минск с рабочим визитом

Глава российского МИД Сергей Лавров 18 января прибыл с рабочим визитом в Минск, сообщает ТАСС.
Как указывает агентство, в программе визита — участие в совместной заседании коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии. Кроме того, Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником и встретится с президентом республики Александром Лукашенко.
В последний раз Лавров посещал Минск 19-20 декабря прошлого года в рамках расширенных переговоров глав государств с участием членов правительств.