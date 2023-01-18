Итоги деятельности российской дипломатии за 2022 год

Сегодня, 18 января, состоялась пресс-конференция по итогам деятельности российской дипломатии 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров за три часа беседы с журналистами дал четкие пояснения о спецоперации на Украине, о гибридной войне НАТО против России, и рассказал о том, чего желают американские и европейские политики. Редактор балтийского бюро "Аргументы Недели" побывал на пресс-конференции.
Конечно, одной из главных тем пресс-конференции была спецоперация на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что события, происходящие на Украине, - несомненно результат многолетней подготовки США и их союзников к военным действиям против России. Глава МИД РФ отметил, что совсем недавно президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что "конфликт на Украине - это война НАТО".
"Честно, откровенно", - прокомментировал слова президента Хорватии глава МИД РФ.
По мнению Сергея Лаврова, западные политики лукавят, когда говорят, что не воюют с Россией, а только помогают Украине восстановить территориальную целостность - "Объем поддержки однозначно свидетельствует о том, что Запад поставил на эту войну очень многое. Вашингтон пытается укрепить свои позиции в мире любыми, даже нелегитимными методами. В ход пускается все. Разрушены все те механизмы, которые Запад создавал во главе с Штатами, которые он считал священными - свободный рынок, честная конкуренция, свободное предпринимательство, неприкосновенность собственности, презумпции невиновности - все то, на чем зиждилась западная модель глобализации, рухнуло в одночасье. Это все применяется против России. Против нее применяются санкции, противоречащие этим постулатам".
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Одним из самых интересных моментов на пресс-конференции было заявление главы МИД РФ о том, что "пытаясь создать коалицию против России, Вашингтон в своих действиях становится похож на Гитлера - если он в середине прошлого века пытался решить "еврейский вопрос", то современные американские и европейские политики занялись "русским вопросом".
Я сразу же вспомнила Нацблок Латвии, который всеми силами исполняет неукоснительно приказы США, решает остервенело "русский вопрос" - сносит советские памятники, пытается выселить русскоязычных из страны, называет латышских легионеров СС - "героями", но возмущается, когда им говорят, что они прославляют идеи Адольфа Гитлера...
Еще один очень важный вопрос был поднят главой МИД РФ на пресс-конференции - "Санкции против России декларируются на то, чтобы народ России совершил революцию против действующей власти. Никто скрывать этого не собирается".
Совершенно верно, если применить это к Прибалтике. Уж простите меня, у кого, что болит... В Латвии и дня не проходит, чтобы видный деятель культуры, например, русофоб и режиссер Алвис Херманис, а также известные местные политики, не попытались "возбудить" русский народ против политики Кремля, призывая их "взять вилы-копья и сходить на улицу"...
Г-н Лавров дал четкое определение спецоперации на Украине - боевые действия на Украине стали ответом на гибридную войну, развязанную Западом против России:
"На Украине, как и на любой другой территории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей нашему государству, не должно быть гонений против наших соотечественников, оказавшихся гражданами украинского государства, но хотят сохранить свой язык, культуру о чем сказано в Конституции Украины. Не должно быть дискриминации".
Как же Конституция Украины напоминает Сатверсме (Конституция) Латвии - "представители нацменьшинств имеют право на свою культуру, традиции, язык..." Разумеется, в Латвии. А на деле - по мнению правящей националистической верхушки Латвии, в Латвии должен быть только один язык - латышский, а другой не имеет право на существование. Одним словом, Латвия только "для латышей"...
И самый, на мой взгляд, вопрос на пресс-конференции - возможны ли переговоры России с г-ном с Зеленским?
По мнению Сергея Лаврова, сегодня речь не идет о переговорах с президентом Украины Зеленским, потому что он на законодательном уровне запретил переговоры с Россией. По мнению главы МИД РФ, Запад использует Украину для разрушения системы безопасности, которая годами выстраивалась в Европе. Обсуждать только украинский кризис - бессмысленно. Москва хочет выйти на серьезный разговор по всему спектру проблем.