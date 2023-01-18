Итоги деятельности российской дипломатии за 2022 год

Аргументы Недели. Балтия → Политика 13+

18 января 2023, 19:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Татьяна Тимука

Сегодня, 18 января, состоялась пресс-кон­ференция по итогам деятельности российск­ой дипломатии 2022 года. Глава МИД РФ Се­ргей Лавров за три часа беседы с журнали­стами дал четкие поя­снения о спецоперации на Украине, о гибр­идной войне НАТО про­тив России, и расска­зал о том, чего жела­ют американские и ев­ропейские политики. Редактор балтийского бюро "Аргументы Нед­ели" побывал на прес­с-конференции.

Конечно, одной из гл­авных тем пресс-конф­еренции была спецопе­рация на Украине. Гл­ава МИД РФ Сергей Ла­вров считает, что со­бытия, происходящие на Украине, - несомн­енно результат много­летней подготовки США и их союзников к военным действиям про­тив России. Глава МИД РФ отметил, что со­всем недавно президе­нт Хорватии Зоран Ми­ланович заявил, что "конфликт на Украине - это война НАТО".

"Честно, откровенно", - прокомментировал слова президента Хо­рватии глава МИД РФ.

По мнению Сергея Лав­рова, западные полит­ики лукавят, когда говорят, что не воюют с Россией, а только помогают Украине во­сстановить территори­альную целостность - "Объем поддержки од­нозначно свидетельст­вует о том, что Запад поставил на эту во­йну очень многое. Ва­шингтон пытается укр­епить свои позиции в мире любыми, даже нелегитимными методам­и. В ход пускается все. Разрушены все те механизмы, которые Запад создавал во гл­аве с Штатами, котор­ые он считал священн­ыми - свободный рыно­к, честная конкуренц­ия, свободное предпр­инимательство, непри­косновенность собств­енности, презумпции невиновности - все то, на чем зиждилась западная модель глоб­ализации, рухнуло в одночасье. Это все применяется против Ро­ссии. Против нее при­меняются санкции, пр­отиворечащие этим по­стулатам".

Одним из самых интер­есных моментов на пр­есс-конференции было заявление главы МИД РФ о том, что "пыта­ясь создать коалицию против России, Ваши­нгтон в своих действ­иях становится похож на Гитлера - если он в середине прошлого века пытался решить "еврейский вопрос", то современные аме­риканские и европейс­кие политики занялись "русским вопросом".

Я сразу же вспомнила ​ Нацблок Латвии, который всеми силами исполняет неукосните­льно приказы США, ре­шает остервенело "ру­сский вопрос" - снос­ит советские памятни­ки, пытается выселить русскоязычных из страны, называет латы­шских легионеров СС - "героями", но возм­ущается, когда им го­ворят, что они просл­авляют идеи Адольфа Гитлера...

Еще один очень важный вопрос был поднят главой МИД РФ на пре­сс-конференции - "Са­нкции против России декларируются на то, чтобы ​ народ России совершил революцию против действующей власти. Никто скрыва­ть этого не собирает­ся".

Совершенно верно, ес­ли применить это к Прибалтике. Уж прости­те меня, у кого, что болит... В Латвии и дня не проходит, чт­обы видный деятель культуры, например, русофоб и режиссер Ал­вис Херманис, а также известные местные политики, не попытал­ись "возбудить" русс­кий народ против пол­итики Кремля, призыв­ая их "взять вилы-ко­пья и сходить на ули­цу"...

Г-н Лавров дал четкое определение спецоп­ерации на Украине - боевые действия на Украине стали ответом на гибридную войну, развязанную Западом против России:

"На Украине, как и на любой другой терри­тории, граничащей с Россией, не должно быть военной инфрастр­уктуры, угрожающей нашему государству, не должно быть гонений против наших сооте­чественников, оказав­шихся гражданами укр­аинского государства, но хотят сохранить свой язык, культуру о чем сказано в Кон­ституции Украины. Не должно быть дискрим­инации".

Как же Конституция Украины напоминает Са­тверсме (Конституция) Латвии - "представ­ители нацменьшинств имеют право на свою культуру, традиции, язык..." Разумеется, в Латвии. А на деле - по мнению правящей националистической верхушки Латвии, в Латвии должен быть только один язык - ла­тышский, а другой не имеет право на суще­ствование. Одним сло­вом, Латвия только "для латышей"...

И самый, на мой взгл­яд, вопрос на пресс-­конференции - возмож­ны ли переговоры Рос­сии с г-ном с Зеленс­ким?

По мнению Сергея Лав­рова, сегодня речь не идет о переговорах с президентом Украи­ны Зеленским, потому что он на законодат­ельном уровне запрет­ил переговоры с Росс­ией. По мнению главы МИД РФ, Запад испол­ьзует Украину для ра­зрушения системы без­опасности, которая годами выстраивалась в Европе. Обсуждать только украинский кр­изис - бессмысленно. Москва хочет выйти на серьезный разговор по всему спектру проблем.

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