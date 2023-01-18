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Аналитик Пашковский: Власти США оказывают прямую поддержку Украине, тем самым выступая одной из сторон конфликта

, 18:49 Источник: Подмосковье сегодня

Аналитик Пашковский: Власти США оказывают прямую поддержку Украине, тем самым выступая одной из сторон конфликта
Boris Roessler / globallookpress.com

Руководство Соединенных Штатов Америки оказывает прямую поддержку украинской стороне, участвуя в поставках военной помощи и тем самым выступая одной из сторон конфликта против России. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

Согласно словам специалиста, поставляемые американцами пакеты вооружения Украине наносят серьезный ущерб армии Российской Федерации. При этом в настоящее время, как считает аналитик, отправляемая Киеву в больших объемах военная техника больше «не играет роли», потому что российские солдаты выводят ее из строя, стремительно уменьшая запас боевых машин.

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