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Эксперт Мещеряков: Залужный может прийти на смену Зеленского

, 17:51 Источник: Подмосковье сегодня

Эксперт Мещеряков: Залужный может прийти на смену Зеленского
President Of Ukraine / globallookpress.com

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный может сменить действующего украинского президента Владимира Зеленского на его посту. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал член Экспертного совета Молодежного парламента при Государственной думе по патриотическому воспитанию Михаил Мещеряков.

Согласно словам специалиста, заявление американского генерала Марка Милли о проведенной им личной встречи с Залужным может говорить о возможном противостоянии украинского главнокомандующего с Зеленским.

«Уже давно говорят о вероятности скорой рокировки в руководстве Украины», - отметил Мещеряков.

Эксперт также считает, что Валерий Залужный ведет свою «большую игру», что подтверждает упавший вертолет с руководством местного МВД, которые были приближенными Зеленского.

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