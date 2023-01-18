Депутат Госдумы Альшевских высказался о возможной конфискации имущества у уехавших россиян

Аргументы Недели → Политика 13+

18 января 2023, 16:28 Антон Николаев,

Андрей Альшевских сказал изданию «Аргументы недели», что не слышал о проработке в Госдуме законопроекта о конфискации имущества у ряда уехавших россиян. Между тем, депутат сказал, что если законопроект будет разрабатываться, то нужно учесть все его нюансы.

«В Госдуме нет законопроекта, нет рабочих групп по этой теме. Ее никто не обсуждает. Может быть, это и есть в кулуарах фракций или конкретные депутаты обсуждают эту инициативу, я не могу ничего сказать. Но чтобы эту тему обсуждали в Госдуме и уже прирабатывался сам закон, то я бы не стал так говорить. Я не слышал про это».

«Что касается самой идеи, то я бы осторожно подходил к этой формулировке и постановке вопроса. Есть разные моменты! Есть те, кто уехал, но вернётся, есть те, кто уехал, но продолжает обливать грязью свою страну и народ. Но все вещи нужно прорабатывать и относиться к ним взвешено. Все расчесывать под одну гребенку нельзя. Но если уехавшие граждане призывают к санкциям для России, войне, то тут есть над чем подумать».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на свои источники сообщило, что в Госдуме готовят проект о конфискации у уехавших россиян.