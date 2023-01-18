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Представительство ДНР: военные из Украины обстреляли Старомихайловку 12 снарядами «натовского калибра»

, 14:57 Источник: РИА Новости

Вооруженные силы Украины днем, 18 января обстреляли Старомихайловку двенадцатью снарядами калибра размером в 155 миллиметров, так же называемого «натовским». Такую информацию в своем телеграм-канале публикует представительство ДНР в СЦКК.

Обстрелы были зафиксированы в 14:20 по московскому времени в направлении населенного пункта Мемрик.

Ранее генеральный секретарь ООН на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказал свое мнение о конфликте на Украине и заявил, что текущая ситуация далека от мирного завершения. 

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