Представительство ДНР: военные из Украины обстреляли Старомихайловку 12 снарядами «натовского калибра»

Вооруженные силы Украины днем, 18 января обстреляли Старомихайловку двенадцатью снарядами калибра размером в 155 миллиметров, так же называемого «натовским». Такую информацию в своем телеграм-канале публикует представительство ДНР в СЦКК.
Обстрелы были зафиксированы в 14:20 по московскому времени в направлении населенного пункта Мемрик.
Ранее генеральный секретарь ООН на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказал свое мнение о конфликте на Украине и заявил, что текущая ситуация далека от мирного завершения.