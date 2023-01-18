Премьер-министр Польши Моравецкий: страна передаст Украине 14 танков Leopard, но при условии передачи этих танков другими

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18 января 2023, 14:58 Источник: РИА Новости

Польша передаст танки Leopard Украине только при условии, что это сделают другие страны в рамках коалиции. Выступление премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого на Давосском форуме транслирует Польское телевидение.



И призвал Германию к поставкам вооружений для Киева, подчеркнув что «необычайно важен немецкий вклад».



Ранее президент Польши Анджей Дуда во Львове заявил, что Варшава является инициатором создания международной коалиции и в рамках этой коалиции передаст танки Украине.



Американская газета Politico ранее написала о том, что Польша и Франция пытаются оказывать давление на ФРГ в вопросе отправок танков Leopard Украине.



Власти ФРГ делают все, чтобы и дальше оказывать поддержку Украине, но исключают риск прямого столкновения НАТО и России. Об этом ранее заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с агентством Bloomberg.



Олаф Шольц отметил, что возможные поставки Киеву немецких танков Leopard2 должны быть согласованы союзниками с Германией.

Германия «всегда действует в тесной координации» с союзниками, поспешных решений не будет. Об этом заявил журналистам Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.



Комментируя вопрос о возможных поставках Киеву немецких танков Leopard2 Олаф Шольц сказал, что Германия уже оказала существенную помощь Украине и будет делаться «все для того, чтобы Германия и дальше оказывала поддержку Украине».



Он отметил, что Германия не будет делать «взволнованных заявлений», «поспешных высказываний», принимать поспешные решения, связанные с войной и миром, с безопасностью ФРГ и ЕС.



Канцлер Германии добавил, что «мы всегда действуем в тесной координации и тщательно выбираем каждый шаг».



