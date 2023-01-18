Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: артиллерия ВСУ часто накрывает своих бойцов

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18 января 2023, 14:31 Источник: РИА Новости

Артиллерия ВСУ во время боев из-за неумелых действий довольно часто открывает огонь по своим бойцам. Об этом заявил помощник главы Чеченской республики по силовому блоку, командир спецназа «АХМАТ», заместитель командующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».



Он отметил, что украинские войска неся огромные потери пытаются удерживать линию соприкосновения за счет мобилизованных, «которые реально из-за того, что они тактически неграмотные и не умеют вести боевые действия в сложившихся условиях, погибают массово».

«Как только мы их окружаем, выбиваем с их участка, что интересно, их накрывает вместе с нашими бойцами украинская артиллерия. Мы просто отходим назад и даём возможность самим украинцам уничтожить своих бойцов в большинстве случаев», — рассказал Апти Алаудинов в телеэфире.



