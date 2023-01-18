Пушилин: конкретных цифр по потерям войск Украины при освобождении Соледара нет, но «их тысячи»

Конкретных цифр по потерям Вооруженных сил Украины при освобождении российскими войсками города Соледара нет, но «их тысячи». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Денис Пушилин, врио руководителя ДНР.
«Конкретных цифр по потерям ВСУ при освобождении Соледара нет, но "их тысячи"», — процитирован Пушилин в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Также лидер ДНР рассказал, что силы РФ на Авдеевском направлении выбили противника восточнее населенного пункта Опытное и расширили плацдарм.
Как сообщалось ранее в среду, Денис Пушилин проинформировал о пленении иностранных наемников на территории Соледара.