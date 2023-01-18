Глава ЮАР Наледи Пандор: Несмотря на давление Запада, страна не поддерживает чью-либо сторону в конфликте на Украине

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18 января 2023, 11:45 Источник: РИА Новости

Южно-Африканская Республика отказывается поддерживать чью-либо сторону в конфликте на Украине, несмотря на давление Запада. Об этом заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Глава МИД заявила, что страну «пытались убедить принять чью-либо сторону», но власти страны заявляют о стремлении к миру, выступают за переговоры, считая что ситуация должна быть урегулирована путем переговоров.

Наледи Пандор также заявила, что наращивание поставок вооружений для Украины принесет большее количество смертей и разрушений.