Глава ЮАР Наледи Пандор: Несмотря на давление Запада, страна не поддерживает чью-либо сторону в конфликте на Украине

Южно-Африканская Республика отказывается поддерживать чью-либо сторону в конфликте на Украине, несмотря на давление Запада. Об этом заявила в интервью РИА Новости министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
Глава МИД заявила, что страну «пытались убедить принять чью-либо сторону», но власти страны заявляют о стремлении к миру, выступают за переговоры, считая что ситуация должна быть урегулирована путем переговоров.
Наледи Пандор также заявила, что наращивание поставок вооружений для Украины принесет большее количество смертей и разрушений.