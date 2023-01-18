Представительство ДНР: украинские военные за прошедшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецка

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки двадцать один раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики с помощью двадцати одного снаряда. Информацию об этом в своем телеграм-канале публикует представительство ДНР в СЦКК.
Ведомство отмечает, что десять обстрелов было зафиксировано из РСЗО, столько же в Горловском направлении и один обстрел из РСЗО «Himas» - в харцызском.
За сутки до этого было зафиксировано тридцать пять выпусков снарядов со стороны украинской армии.
Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказал свое мнение о том, что принятие решения в вопросе проведения мирных переговоров с Россией ложится только на правительство Украины и ее народ.