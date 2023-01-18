Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о предоставлении Украине «любой» военной техники

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18 января 2023, 07:32 Источник: ТГ-канал представителя МИД РФ

MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о поставках оружия Украине.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что вооружённые силы Украины (ВСУ) обязаны получать любую военную технику, которую они смогут использовать в боевых действиях.

В своём Телеграм-канале Захарова задала уточняющий вопрос к данному заявлению.

«Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?», — прокомментировала представитель МИД РФ.

Ранее в Сети активно обсуждались обещанные Британией поставки танков Challenger 2 Украине. Читатели разных изданий выражали недовольство в связи с отправкой инновационного вооружения стране, которая даже не имеет членства в НАТО. Один из обозревателей Guardian заявил о бесполезности отправки «Челленджера» для ВСУ.