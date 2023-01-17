Зеленский заявил, что премьер-министр Италии Мелони скоро посетит Украину

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17 января 2023, 18:18 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Италии Джорджа Мелони, LaPresse / Roberto Monaldo

Президент Украины Владимир Зеленский вечером во вторник, 17 января, предоставил информацию о том, что киевские власти ожидают скорого визита на территорию страны премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Владимир Зеленский в рамках беседы с журналистами обратил внимание на то, что итальянский премьер во время их первого разговора попросила называть ее просто по имени.

Президент Украины подчеркнул, что Джорджа Мелони занимает проитальянскую позицию, поддерживая украинскую сторону, хотя до того, как она пришла к власти, появлялась информация о пророссийском характере будущей политики Италии.