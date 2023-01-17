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Казахстан отменяет «визаран» для россиян: теперь безвизово находиться там можно не более 90 дней в течение полугода

, 16:35 Источник: ТАСС

Казахстан отменяет «визаран» для россиян: теперь безвизово находиться там можно не более 90 дней в течение полугода
Флаг Казахстана, Hendrik Schmidt/ZB/globallook.com

С 27 января Казахстан изменил правила въезда и пребывания граждан стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе россиян. В частности, отменен так называемый «визаран» - когда из страны можно было выехать и сразу же вернуться, продлив таким образом действие безвизового режима.

По новым правилам, в Казахстане можно будет находиться 90 дней в течение 180-дневного периода, то есть выехать и тут же вернуться, делая так каждые три месяца, уже не получится.

По данным миграционной службы Казахстана, после объявления в России 21 сентября прошлого года частичной мобилизации, в страну въехало почти 400 тысяч граждан РФ. На конец декабря 146 тысяч продолжали оставаться на территории страны, причем разрешения на временное проживание оформили лишь 36 тысяч человек. 

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