Казахстан отменяет «визаран» для россиян: теперь безвизово находиться там можно не более 90 дней в течение полугода

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17 января 2023, 16:35 Источник: ТАСС

Флаг Казахстана, Hendrik Schmidt/ZB/globallook.com

С 27 января Казахстан изменил правила въезда и пребывания граждан стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе россиян. В частности, отменен так называемый «визаран» - когда из страны можно было выехать и сразу же вернуться, продлив таким образом действие безвизового режима.

По новым правилам, в Казахстане можно будет находиться 90 дней в течение 180-дневного периода, то есть выехать и тут же вернуться, делая так каждые три месяца, уже не получится.

По данным миграционной службы Казахстана, после объявления в России 21 сентября прошлого года частичной мобилизации, в страну въехало почти 400 тысяч граждан РФ. На конец декабря 146 тысяч продолжали оставаться на территории страны, причем разрешения на временное проживание оформили лишь 36 тысяч человек.