Военкор Козаков: «В Соледаре было множество иностранных наемников со стороны ВСУ»

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17 января 2023, 15:57 Антон Николаев,

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Андрей Козаков со ссылкой на очевидцев боев в Соледаре утверждает, что во время боевых действий в городе было множество иностранных наемников. Корреспондент также уверяет, что по эвакуированным людям наносились удары запрещенными видами вооружений. Об этом Козаков рассказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Нам удалось на днях пообщаться с жителями Соледара, беженцами, которых вывезла из этого города ЧВК «Вагнер». Они рассказывают о неимоверной жестокости, которую проявляли к ним боевики ВСУ. Жители также рассказали, что среди боевиков ВСУ было множество иностранцев - поляков и британцев. Женщины рассказывали о темнокожих иностранцах. Большую часть времени жители старались прятаться в подвалах, не вступать в контакт с ВСУ и с иностранными наемниками. Одна из женщин поведала, что во врем эвакуации, когда ее вывозила ЧВК «Вагнера», по ее конвою украинский коптер скорректировал огонь. Удары по эвакуированным людям наносились с применением запрещенного белого фосфора. Таковы свидетельства очевидцев».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что более 200 мирных жителей, эвакуированных из Соледара и Артемовска, сейчас находятся в пунктах временного размещения Шахтерска, после дозачистки начнет работу штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.